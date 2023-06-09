Что такое БАДы и как их проверяют на качество в Беларуси? Медики о критериях безопасности добавок

Есть те, кто доказывает, что БАДы приносят организму немалый вред. Другие считают, что благодаря такой терапии улучшается здоровье и поднимается жизненный тонус, а третьи вообще не знают, что это такое. Панацея, шарлатанство или хитрый маркетинговый ход? И что стоит за несложной аббревиатурой? Пришло время узнать в программе «В поисках истины».

Наталья Цемборевич, заведующая лабораторией изучения статуса питания населения НПЦ гигиены, кандидат медицинских наук:

БАДы – это природные или идентичные природным биологически активные вещества, также пробиотические микроорганизмы, которые принимаются одновременно с пищей либо служат для обогащения пищевых продуктов.

С медицинскими препаратами все просто: их назначает врач. А вот кто назначает биологически активные добавки? И достаточно ли их пропить месяц-другой, чтобы избавиться от головных болей, предполагаемой железодефицитной анемии или ломкости волос? Наталья Цемборевич:

Это достаточно важно. Как национальными нормативными документами, так и документами Евразийского экономического союза определено, что БАДы не могут являться единственным источником пищи как основные пищевые продукты. Также нормативными документами определено, что биологически активные добавки относятся к пищевой продукции и не являются лекарственными средствами.

Поэтому на упаковке вы не найдете медицинских показаний к применению. В аптеках одни и те же витамины и растительные препараты можно встретить и в форме БАДов, и в форме лекарств. Это связано с тем, что некоторые вещества в определенной ситуации можно зарегистрировать и так, и так. Но вывод на рынок биологически активных добавок менее трудоемкий и не такой затратный процесс. Поэтому как корабль назвать, решает исключительно производитель.

Анна Кузовкова, заведующая лабораторией спектрометрических исследований НПЦ гигиены, кандидат биологических наук:

Интересную добавку белорусского производства испытываем на основе ликопина. Это такое биологически активное вещество, которое обладает противоопухолевым эффектом. Ликопин получают из помидор, очень популярная добавка среди населения Республики Беларусь.

В лаборатории спектрометрических исследований НПЦ гигиены всегда шумно. Здесь биологически активные добавки проходят жесткий отбор: в первую очередь их проверяют на содержание запрещенных веществ. Анна Кузовкова:

Менее 1 %, которые бы не проходили по показателям качества, безопасности. Бывает крайне редко. Однажды у нас была добавка, сделанная на основе жира тюленя, и в этой добавке мы нашли пестициды ДДТ и полихлорированные бифенилы.

Но такие случаи – исключение из правил. В законодательстве четко прописано: обращение БАДов на территории Беларуси осуществляется исключительно при наличии документа, подтверждающего безопасность. Обратная сторона медали – эффект плацебо. Не окажется ли дорогостоящий препарат пустышкой и каков его КПД в реальности? Наталья Цемборевич:

Для оценки эффективности биологически активных добавок установлены определенные критерии по содержанию биологически активных веществ. Таких биологически активных веществ достаточно много, порядка 100, для которых установлены определенные уровни, которые должны содержаться в суточной дозе биологически активной добавки. Если по содержанию этих биологически активных веществ БАД соответствует установленным требованиям, то она признается эффективной и разрешается ее реализация на территории нашей страны.