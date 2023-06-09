Прямой эфир

Что такое БАДы и как их проверяют на качество в Беларуси? Медики о критериях безопасности добавок

09 июня 2023 16:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Есть те, кто доказывает, что БАДы приносят организму немалый вред. Другие считают, что благодаря такой терапии улучшается здоровье и поднимается жизненный тонус, а третьи вообще не знают, что это такое. Панацея, шарлатанство или хитрый маркетинговый ход? И что стоит за несложной аббревиатурой? Пришло время узнать в программе «В поисках истины».

Что такое БАДы и как их проверяют на качество в Беларуси? Медики о критериях безопасности добавок-1

Наталья Цемборевич, заведующая лабораторией изучения статуса питания населения НПЦ гигиены, кандидат медицинских наук:
БАДы – это природные или идентичные природным биологически активные вещества, также пробиотические микроорганизмы, которые принимаются одновременно с пищей либо служат для обогащения пищевых продуктов.

Что такое БАДы и как их проверяют на качество в Беларуси? Медики о критериях безопасности добавок-4

С медицинскими препаратами все просто: их назначает врач. А вот кто назначает биологически активные добавки? И достаточно ли их пропить месяц-другой, чтобы избавиться от головных болей, предполагаемой железодефицитной анемии или ломкости волос?

Наталья Цемборевич:
Это достаточно важно. Как национальными нормативными документами, так и документами Евразийского экономического союза определено, что БАДы не могут являться единственным источником пищи как основные пищевые продукты. Также нормативными документами определено, что биологически активные добавки относятся к пищевой продукции и не являются лекарственными средствами.

Что такое БАДы и как их проверяют на качество в Беларуси? Медики о критериях безопасности добавок-7

Поэтому на упаковке вы не найдете медицинских показаний к применению. В аптеках одни и те же витамины и растительные препараты можно встретить и в форме БАДов, и в форме лекарств. Это связано с тем, что некоторые вещества в определенной ситуации можно зарегистрировать и так, и так. Но вывод на рынок биологически активных добавок менее трудоемкий и не такой затратный процесс. Поэтому как корабль назвать, решает исключительно производитель.

Что такое БАДы и как их проверяют на качество в Беларуси? Медики о критериях безопасности добавок-10

Анна Кузовкова, заведующая лабораторией спектрометрических исследований НПЦ гигиены, кандидат биологических наук:
Интересную добавку белорусского производства испытываем на основе ликопина. Это такое биологически активное вещество, которое обладает противоопухолевым эффектом. Ликопин получают из помидор, очень популярная добавка среди населения Республики Беларусь.

Что такое БАДы и как их проверяют на качество в Беларуси? Медики о критериях безопасности добавок-13

В лаборатории спектрометрических исследований НПЦ гигиены всегда шумно. Здесь биологически активные добавки проходят жесткий отбор: в первую очередь их проверяют на содержание запрещенных веществ.

Анна Кузовкова:
Менее 1 %, которые бы не проходили по показателям качества, безопасности. Бывает крайне редко. Однажды у нас была добавка, сделанная на основе жира тюленя, и в этой добавке мы нашли пестициды ДДТ и полихлорированные бифенилы.

Что такое БАДы и как их проверяют на качество в Беларуси? Медики о критериях безопасности добавок-16

Но такие случаи – исключение из правил. В законодательстве четко прописано: обращение БАДов на территории Беларуси осуществляется исключительно при наличии документа, подтверждающего безопасность. Обратная сторона медали – эффект плацебо. Не окажется ли дорогостоящий препарат пустышкой и каков его КПД в реальности?

Наталья Цемборевич:
Для оценки эффективности биологически активных добавок установлены определенные критерии по содержанию биологически активных веществ. Таких биологически активных веществ достаточно много, порядка 100, для которых установлены определенные уровни, которые должны содержаться в суточной дозе биологически активной добавки. Если по содержанию этих биологически активных веществ БАД соответствует установленным требованиям, то она признается эффективной и разрешается ее реализация на территории нашей страны.

Что такое БАДы и как их проверяют на качество в Беларуси? Медики о критериях безопасности добавок-19

К слову, в каждом регионе мира верхние и нижние границы свои. Например, в Америке они будут выше наших, в Европе – ниже. А вот в странах Евразийского экономического союза, в который входит и наша страна, эти показатели унифицированы.

Анна Кузовкова:
Практически все БАДы, которые поступают на рынок Республики Беларусь, соответствуют всем требованиям, установленным в нормативных документах, как по показателям безопасности, так и по показателям качества. Поэтому все, что проходит через нашу лабораторию, – это, как правило, добавки высокого качества, поэтому их можно смело употреблять в пищу.

# Здоровье # Здоровье # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как формируется очередь на эндопротезирование суставов и почему людям приходится ждать несколько лет? Рассказал специалист
05 июня 2023 18:31

Как формируется очередь на эндопротезирование суставов и почему людям приходится ждать несколько лет? Рассказал специалист

Ольга Светлицкая: «Сам факт наличия хорошего оборудования не определяет качество помощи»
05 июня 2023 17:59

Ольга Светлицкая: «Сам факт наличия хорошего оборудования не определяет качество помощи»

«Мы, наверное, не готовы к системному введению страховой медицины». Почему?
05 июня 2023 17:25

«Мы, наверное, не готовы к системному введению страховой медицины». Почему?