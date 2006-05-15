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Эти кусачие клещи...

15 мая 2006 14:10
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Около 120 минчан стали жертвами клещей, а всего по республике несколько сотен человек пострадали от укусов этих насекомых. По данным белорусских эпидемиологов,  на почти 70% территории Беларуси существует потенциальная опасность заражения клещевым энцефалитом и на 78% - болезнью Лайма.
Пик активности клещей приходится на вторую половину мая - начало июня. В связи с этим специалисты призывают во время отдыха на природе быть очень внимательными, соблюдать необходимые меры профилактики. Укусов клещей можно избежать, если одевать плотно прилегающую одежду и головной убор. Открытые участки тела следует смазывать средствами, отпугивающими кровососов.
# Здоровье # Укусы клещей

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