Эти кусачие клещи...

Около 120 минчан стали жертвами клещей, а всего по республике несколько сотен человек пострадали от укусов этих насекомых. По данным белорусских эпидемиологов, на почти 70% территории Беларуси существует потенциальная опасность заражения клещевым энцефалитом и на 78% - болезнью Лайма.

Пик активности клещей приходится на вторую половину мая - начало июня. В связи с этим специалисты призывают во время отдыха на природе быть очень внимательными, соблюдать необходимые меры профилактики. Укусов клещей можно избежать, если одевать плотно прилегающую одежду и головной убор. Открытые участки тела следует смазывать средствами, отпугивающими кровососов.