Что делать, если поднялась температура или есть симптомы коронавируса? Рассказывает врач

Новости Беларуси. За сутки в Беларуси выявлено 1 917 новых случаев COVID-19, выписаны – 1 919 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За сутки в Беларуси выявлено 1 917 новых случаев COVID-19, выписаны – 1 919 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Допустим, у человека невысокая температура. Что в таком случае делать – вызвать врача на дом, пойти в поликлинику? Тогда вопрос, к какому специалисту.
Ольга Есманчик, главврач 39-й городской клинической поликлиники Минска:
Сегодня переформатирован формат работы поликлиник вообще, плановые приемы отменены.
Поэтому пациенты, идя с магазина либо с работы, чувствуя себя плохо, могут обратиться в поликлинику. В поликлиниках на входной группе всегда есть медицинский регистратор либо медицинская сестра, которая измерит температуру. В случае, если температура будет повышена, пациента отправят в кабинет инфекционных заболеваний либо в отделение (в каждой структурной организации здравоохранения по отдельности называется), где пациенту будут оказывать медицинскую помощь.
Если же пациент находится дома и чувствует себя плохо, то такому пациенту с небольшой даже температурой рекомендуется позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом, ограничив перемещения не только у себя по работе, но и по улице в том числе.
Если все-таки у пациента симптомы, характерные для COVID, к такому пациенту отправляются сотрудники контактных бригад. Эти сотрудники всегда посещают пациента на дому.
Эти же сотрудники работают в красной зоне, то есть в зоне, где принимают пациентов с температурой повышенной и симптомами респираторных инфекций. Они сидят у нас на приеме в средствах индивидуальной защиты, таких как комбинезоны (во многих случаях сегодня это одноразовые комбинезоны, в конце рабочей смены они подлежат утилизации), респираторы, щитки либо очки (какому сотруднику в чем удобнее, в том он и находится). И всегда у сотрудников на руках есть перчатки. После каждого пациента перчатки меняются либо обрабатываются антисептиками и затем утилизируются. На приеме пациентов с COVID мы всегда стараемся наших сотрудников защитить максимально.