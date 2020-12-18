Что делать, если поднялась температура или есть симптомы коронавируса? Рассказывает врач

Виктория Ходосок, СТВ: Допустим, у человека невысокая температура. Что в таком случае делать – вызвать врача на дом, пойти в поликлинику? Тогда вопрос, к какому специалисту.

Ольга Есманчик, главврач 39-й городской клинической поликлиники Минска:

Сегодня переформатирован формат работы поликлиник вообще, плановые приемы отменены.

Поэтому пациенты, идя с магазина либо с работы, чувствуя себя плохо, могут обратиться в поликлинику. В поликлиниках на входной группе всегда есть медицинский регистратор либо медицинская сестра, которая измерит температуру. В случае, если температура будет повышена, пациента отправят в кабинет инфекционных заболеваний либо в отделение (в каждой структурной организации здравоохранения по отдельности называется), где пациенту будут оказывать медицинскую помощь.

Если же пациент находится дома и чувствует себя плохо, то такому пациенту с небольшой даже температурой рекомендуется позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом, ограничив перемещения не только у себя по работе, но и по улице в том числе.