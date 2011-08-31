Белорусские врачи пересадили печень 20-месячной девочке, отравившейся бледной поганкой

В мировой практике это вторая подобная операция. Обе были сделаны в Беларуси. Два года назад медики спасли жизнь 16-летнего россиянина. Нынешний случай уникален тем, что печень для пересадки взяли у 8-месячного донора.

Трансплантация печени – одна из самых сложных операций. Это орган, который очень интенсивно снабжается кровью. А яд бледной поганки полностью его отключает. Такое отравление считается смертельным.

Отравившийся взрослый, как правило, умирает в течение недели от токсического гепатита. Причем бледная поганка остается ядовитой и после термической обработки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Как раз этот гриб жители Мозыря и перепутали с обычной сыроежкой. В итоге 20-месячная Лиана провела на операционном столе больше полусуток. Ведь единственным способом сохранить жизнь в таком случае было заменить печень. Все это время жизненные функции ребенка искусственно поддерживались бригадой анестезиологов.

Марианна Гурова, врач-анестезиолог:

Состояние ребенка было крайне тяжелым. У ребенка не работала печень, она не выполняла ни одну из своих функций.

Операция длилась в течение часов, наверное, 13.

Лиану привезли в Минск из гомельской больницы в критическом состоянии. За жизнь девочки боролись два десятка медиков. А сама экстренная операция стала возможной в том числе благодаря стечению обстоятельств. Счет шел буквально на часы, и у специалистов не было времени обследовать даже «очевидных» доноров – родителей.

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Мы не успевали обследовать ни маму, ни папу в качестве потенциальных доноров, чтобы взять у них часть печени. И мы выполнили пересадку от 8-месячного донора. У нас не было другого выхода. Единственная возможность спасти жизнь Лиане – это использовать 8-месячную печень.

Таких случаев на сегодняшний день нигде не описано.

Сейчас Лиана с мамой и папой находится в Республиканском научно-практическом центре трансплантации под наблюдением врачей. По их оценкам, операция прошла успешно.

Сложнейшую операцию на печени в Беларуси практикуют уже три года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». За это время белорусские врачи провели около 100 пересадок. А возможность получения такой помощи в своей стране, в принципе, считается медицинским фактором высокого уровня. А случай с Лианой до этого и вовсе не имел аналогов в мировой практике врачей-трансплантологов.

Александр Буйновец, отец Лианы:

Это люди, которые очень помогли. Я не знаю, что бы я делал. Благодаря им, наша девочка жива.