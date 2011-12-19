Белорусские и казахстанские хирурги достигли договоренности о проведении совместных операций, а самых сложных пациентов будут направлять в Беларусь

Новости Беларуси. Белорусские хирурги помогли казахстанским коллегам провести первую пересадку печени. Операция прошла успешно. До этого казахстанские хирурги прошли стажировку в Минске. Есть договоренность о проведении совместных операций, а самых сложных пациентов будут направлять в Беларусь.

В Казахстанре белорусские профессионалы помогали коллегам провести первую в истории этой страны пересадку печени. За воистину ювелирную работу – не менее дорогая награда: медаль от Минздрава Казахстана.

Александр Дзядзько, заведующий отделом анестезиологии и реанимации РНПЦ трансплантации органов и тканей:

Одна из самых сложных операций, которые мы выполняли.

Операция, надо сказать, весьма сложная. 12 часов 33-летней женщине пересаживали часть здоровой печени родной сестры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Слободин, заведующий отделением трансплантации РНПЦ трансплантации органов и тканей:

Здесь надо было так четко рассчитать, какой участок печени нужно было взять у донора, чтобы достаточно было, чтобы пациент поправился, и чтобы донору хватило своей оставшейся печени для восстановления и чтобы он остался здоровым.

Впрочем, чаще пациенты на лечение сами приезжают в Беларусь.

Первый иностранцем, который обратился сюда летом 2010-го, а Центр по трансплантологии, кстати, тогда только-только открылся, был 21-летний украинец с циррозом печени. У него на родине это направление медицины развивалось весьма медленно из-за законодательно закрепленной «презумпции несогласия».

На фото – тот самый первый пациент из Украины. До и после.

Теперь молодой программист лишь периодически приезжает на консультации.

Кстати, в этом году в центре трансплантологии уже получили лечение 275 больных из разных стран мира. Больше 100 – на очереди. География пациентов обширна: от Японии, Саудовской Аравии до стран постсоветских и Евросоюза. Но чаще всего приезжают все же казахи и украинцы.

Жамал Шалабаева:

Узнали в Интернете, что в Беларуси лучше результаты. Решили сюда приехать.

48-летняя Жамал приехала из Казахстана вместе с братом. У 35-летнего мужчины терминальная стадия почечной недостаточности. 3 раза в неделю ему делают гемодиализ. Вернуть к нормальной жизни может только пересадка.

Мурабек Шалабаев:

Мне другие больные, которые сюда ездили, дали телефон.

Олег Руммо, директора РНПЦ трансплантации органов и тканей:

Никакой речи о том, что, оказывая помощь иностранцам, мы ущемляем наших граждан, просто идти не может. Центр может работать и в два, и в три раза больше.

Заработанные деньги остаются в клинике и идут на покупку лекарств, расходных материалов для наших же белорусских граждан. И благодаря этому мы можем значительно увеличить количество операций для белорусов.

Количество трансплантацией у белорусов уже в этом году увеличилось втрое. В цифровом эквиваленте – 250 операций. И еще один важный факт – пересадку органа иностранцу выполняют только в случае, если донорский орган не подойдет пациенту из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.