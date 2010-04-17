Беларусь накрыло облако вулканического пепла, однако здоровью людей ничего не угрожает

Образовавшееся после мощнейшего извержения вулкана в Исландии облако вулканической пыли находится на высоте около шести километров.

В Старом Свете приостановились полеты самолетов, поскольку серная пыль может попасть в двигатели и привести к аварийной ситуации.

Беларусь закрыла воздушное пространство частично — на высоте более шести километров. «Белавиа» отменила практически все авиарейсы. Пока самолеты вылетают только в Москву. Авиакомпания заранее предупреждает пассажиров об отмене и задержке рейсов. Все, кто не смог улететь по этой причине, могут перерегистрировать свой билет на другую дату или вернуть деньги.

Авиационные службы следят за распространением вулканического облака, поддерживают связь с коллегами из России, Украины и других европейских стран. Информация поступает в департамент по авиации Минтранспорта Беларуси непрерывно.

Беларусь не ожидает негативных последствий от облака вулканической пыли. Как сообщили в Минприроды, оно представляет угрозу лишь для авиации. По мере распространения облака концентрация пыли в атмосфере будет уменьшаться. Помогут рассеять ее и дожди. А именно их и обещают синоптики сегодня и завтра.

Владимир Цалко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Никаких последствий от этой пыли мы не ожидаем. Она как пришла, так и уйдет. К примеру, сегодня объявили, что над Калининградской областью облако уже прошло. Аэропорт там уже открыли.

Облако проходит на высоте 9-11 километров над землей, над облаками. Поэтому пыльных осадков мы не ожидаем.

Медики утверждают, что для здоровья людей вулканический пепел безопасен.

Лариса Шевчук, научный сотрудник лаборатории комплексной оценки риска воздействия факторов среды РНПЦ гигиены:

Вдыхание химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, в концентрациях ниже предельно допустимых концентраций, не оказывает вредного влияния на здоровье людей.

Однако существует группы населения, например дети, а также люди, здоровье которых ослаблено сопутствующими заболеваниями, которые обладают повышенной чувствительностью к химическим веществам, загрязняющим атмосферный воздух. Поэтому эти люди могут испытывать недомогание.