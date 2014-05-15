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Александр Лукашенко предложил передать «президентскую» больницу в ведение Минска

15 мая 2014 17:28
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Новости Беларуси. Проблему нехватки медицинских учреждений в Минске обсудили 5 мая на встрече у президента. Как итог доклада — столица нуждается еще в одной больнице. Одно из предложений — передать городу корпуса Республиканского клинического медицинского центра. А для  этого лечебно-профилактического учреждения построить новое, более компактное здание за чертой столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Городу нужна больница. Я, конечно, очень аккуратно и осторожно отношусь к строительству новых больниц - надо бы нормально загрузить эти больницы, - но, тем не менее, у нас есть так называемая «президентская» больница в Управлении делами Президента. Поэтому чтобы не городить заборы и не строить новые больницы, мы могли бы эту махину передать городу, а построить небольшой клинический центр для выполнения тех функций, которые выполняет сегодня эта больница Управления делами Президента. Построить где-то под городом или в городе соответствующую больницу. Подобные предложения возникали не один раз, прорабатывались. Это на много было бы дешевле для страны. Мы отдаем Ладутько больницу эту, а вместо нее, чтобы город не тратил там $500 млн на строительство новой больницы, могли бы в 5 раз дешевле построить небольшой, компактный центр. Вот суть нашего разговора. Ели у вас какие-то другие предложения есть, я хотел бы их сегодня услышать.

По итогам встречи глава государства поручил просчитать и внести на его рассмотрение наиболее оптимальный вариант решения этого вопроса.

# Больницы Минска # Александр Лукашенко # Здоровье

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