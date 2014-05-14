Закон об амнистии принят 14 мая в первом чтении. Освободить планируют более 2,5 тысяч человек

Новости Беларуси. Президент 21 апреля внес на рассмотрение в Палату представителей законопроект «Об амнистии в связи с 70-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Документ подготовлен по инициативе главы государства.

Проект закона будет рассмотрен в нижней палате Парламента, затем передан на одобрение в Совет республики и, наконец, подписан Президентом.

Как ожидается, от уголовной ответственности и наказания могут быть освобождены несовершеннолетние, беременные женщины, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Под амнистию, как правило, попадают лица, которые совершили преступления, не относящиеся к категории тяжких и особо тяжких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Мы наблюдаем такую тенденцию, что с каждым годом все меньше и меньше лиц появляется тех, в отношении которых амнистия применялась. То есть фактически мы говорим, что немножко падает рецидив преступности в связи с этим. Следовательно, амнистия имеет, конечно, положительный эффект в плане воспитания.

Виталий Бусько, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Настолько щепетильно подходят к этим вопросам, что выходят люди, либо которые действительно совершили не такие значимые и опасные для общества преступления, либо которые уже провели в этих местах достаточно времени, чтобы было у них подумать, что они натворили и стоит ли такое повторять. Когда к таким датам, как Победа, освобождение Беларуси, это очень гуманно, всегда приветствуется в любом обществе.

По предварительным расчетам МВД, предполагается полностью освободить от наказания около 2700 человек и сократить срок наказания на один год примерно 5,5 тысячам человек.

Минчане:

Свидетельствует и о гуманности, и о силе, потому что государство в состоянии поставить на путь праведный тех, кто оступился.

Это характеризует наше государство как сильное, стабильное, гуманное.

Мы как налогоплательщики платим за них. Экономия, может быть, есть в этом.

Шаг гуманный по отношению к людям. Потому что, я думаю, находиться в местах отдаленных не очень хорошо.

Они уже прочувствовали, посидев в тюрьме, что это такое и каково. Поэтому я только за.

Обновлено в 19.30 14.05.2014

Проект Закона «Об амнистии» принят 14 мая в первом чтении. Он приурочен к знаменательной дате — 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В Палату представителей законопроект был внесен Главой государства. В документе оговорены категории лиц, которых освободят. Среди них — несовершеннолетние, беременные женщины, инвалиды 1 и 2 групп и не только.

Депутаты уверены: применение амнистии не окажет негативного влияния на криминогенную обстановку в Беларуси.

К слову, в истории независимой Беларуси предстоящая амнистия уже тринадцатая по счету.

Валерий Гайдукевич, председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Освобождаются те лица, которые в основном совершили экономические преступления, которые уже возместили ущерб, которым нет большой необходимости находиться в местах лишения свободы. Не освобождаются те, которые совершили тяжкие, особо тяжкие преступления, те, которые уже амнистировались и опять совершили преступление.

По предварительным подсчетам, освободить планируют более 2,5 тысяч человек. Также некоторым заключенным будет сокращен срок наказания. По словам Игоря Шуневича, амнистия коснется около 14 тысяч человек. Всего же в Беларуси наказание, связанные с лишением свободы, а также с ограничением свободы, сейчас отбывают около 30 тысяч человек.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Немножко увеличены случаи применения амнистии. В частности, введены некоторые нормы, которых раньше не было: об условиях освобождения, о возмещении вреда в полном объеме по некоторым видам состава преступления. Еще две таких особенности: в основном в этом законе соблюдены все те гуманитарные традиции, которые наше государство с определенной периодичностью применяет в таких случаях. В целом амнистия, как показала практика, не влияет на увеличение преступности, но, с другой стороны, количество рецидивов у таких людей уменьшается.