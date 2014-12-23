За три дня в Беларуси задержаны 19 валютчиков

Новости Беларуси. Белорусские правоохранители усиливают контроль. За три дня в стране задержаны девятнадцать валютчиков. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Самому молодому мошеннику всего 17 лет.

Однако отвечать ему придется по всей строгости закона. Правоохранительные органы заявили о своей готовности бороться с теневым рынком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Республики Беларусь:

Только за прошедшие выходные в отношении 19 граждан были составлены административные протоколы за незаконные валютные операции. Согласно белорусскому административному законодательству за незаконные валютные операции предусмотрено наказание в виде штрафа до 100 базовых величин, а это 15 миллионов белорусских рублей. Также уголовным законодательством предусмотрена ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с незаконными валютными операциями, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет.