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За три дня в Беларуси задержаны 19 валютчиков

23 декабря 2014 08:07
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Новости Беларуси. Белорусские правоохранители усиливают контроль. За три дня в стране задержаны девятнадцать валютчиков. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Самому молодому мошеннику всего 17 лет.

Однако отвечать ему придется по всей строгости закона. Правоохранительные органы заявили о своей готовности бороться с теневым рынком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Республики Беларусь:
Только за прошедшие выходные в отношении 19 граждан были составлены административные протоколы за незаконные валютные операции. Согласно белорусскому административному законодательству за незаконные валютные операции предусмотрено наказание в виде штрафа до 100 базовых величин, а это 15 миллионов белорусских рублей. Также уголовным законодательством предусмотрена ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с незаконными валютными операциями, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет.   

В Министерстве внутренних дел также отметили, что ответственность за незаконные валютные операции предусмотрена не только для так называемых «менял», но и для тех, кто решил воспользоваться их услугами.

# Ситуация на валютном рынке Беларуси # Вероника Посметьев

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