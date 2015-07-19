«Профессиональных жалобщиков» в Беларуси будут штрафовать за необоснованные жалобы

Новости Беларуси. На неделе в законодательстве Беларуси произошли существенные изменения. Александр Лукашенко подписал сразу два закона. Первый — «О борьбе с коррупцией». Вторым были внесены изменения в дополнения в уже существующий закон «Об обращениях граждан». Особенно в части такого явления, как «профессиональные жалобщики». Право писать письма-обращения с сигналами о несправедливости или нарушениях никто не отменяет. Это важный и необходимый элемент гражданского общества. Однако в случае ложности таких сигналов, теперь могут наказать уже самого жалобщика.

Проблемы которые волнует Тамару Васильевну: ее работы в эпистолярном жанре оценили уже почти все ведомства и государственные органы. От местного ЖЭCа до Мингорисполкома уже знают — с ней лучше не шутить.

Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают звонки от обеспокоенных жизненными перипетиями зрителей. Кто на начальника жалуется, а кто на соседа. С проблемами профессиональных жалобщиков операторы горячей линии СТВ знакомы не понаслышке.

Кира Карлович, оператор горячей линии ЗАО «Столичное телевидение»:

Они звонят, они говорят много, им не нужен диалог, им нужно просто высказаться. Знаете, мой рекорд был около 40 минут.

Любая местная власть своих так называемых профессиональных жалобщиков знает в лицо. Причем такое знакомство зачастую серьезно мешает работе чиновников. И весомые изменения, которые были внесены в закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» установят более жесткий контроль над профессиональными жалобщиками.

Виктория Осипова, адвокат:

В судебном порядке должно быть установлено, что один и тот же заявитель в одну и ту же организацию на протяжении одного года обращался три и более раза с необоснованным заявлением. В этом случае могут быть взысканы с него расходы, связанные с рассмотрением обращения.

Также закон теперь не будет распространяться на обращения, которые вытекают из отношений между работником и нанимателем. Кроме того, организации и предприятия могут отказать в приеме гражданам, если вопрос не входит в их компетенцию, или гражданин пришел не в приемное время. А рассматривать заявление начнут на следующий день после подачи. На это законом отводится пять рабочих дней. И такие новшества призваны помочь в оптимизации работы организаций и госорганов. Ведь в целом потоке голосов иногда распознать тот, который действительно нуждается в помощи, бывает непросто. А помочь все-таки его услышать могут специалисты «прямых линий». Которые, напомним, проводятся каждую субботу во всех областных и районных исполнительных комитетах.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного Комитета:

Значительно меньше стало количество дозвонов. В принципе, наверное, проблемы решаются, и нет уже такого ажиотажа, нет желания дозвониться какому-то большому чиновнику для решения той или иной проблемы.

Закон «О борьбе с коррупцией», что называется, у всех на устах. Его проект в 2014 году вынесли на общественное обсуждение. Каждый мог высказаться. В итоге предложений оказалось более 300. Самые дельные попали на страницы документа. Противостоять коррупции народная инициатива сможет и дальше: появится институт общественного контроля. А это позволит белорусам участвовать в разработке проектов нормативных актов и работать в тандеме с комиссией по противодействию этому злу. Ведь одна из главных целей закона — усилить роль граждан в выявлении фактов коррупции. И, конечно, же борьба со взяточниками станет еще жестче. Нечистые на руку руководители, уволенные за подобные правонарушения, не смогут занимать высокие посты. Более того, согласившись на взятку, нарушитель закона рискует остаться без права на пенсию за выслугу лет. По-новому оценят декларации, точнее, имущество госслужащих, стоимость которого явно превышает сумму в расчетных листках. Она не должна превосходить законный доход больше чем на 25%. В противном случае имущество имеют право изъять, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.