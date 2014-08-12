Проект закона «О борьбе с коррупцией» проходит общественное обсуждение

Новости Беларуси. Еще один документ сейчас проходит общественное обсуждение. Это проект закона «О борьбе с коррупцией». Он опубликован на сайте генпрокуратуры. Именно в этом ведомстве объединят все предложения и дополнения. С проектом закона можно ознакомиться также в номере газеты «Советская Белоруссия» от 12 августа.

В новом документе собраны все наработки задействованных структур. Например, четкие подходы к декларированию доходов должных лиц, строгие правила по приему на работу.

Если чиновник дискредитировал себя на прежнем месте, по закону не сможет занимать ответственный пост. Идя на преступление, госслужащий рискует и своей пенсией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Костюкевич, исполняющий обязанности начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Мы взяли из международного опыта то, что можно взять применительно к нашему законодательству. Достаточно революционная, по нашему мнению, заложена позиция в проект закона об изъятии имущества, приобретенного за коррупционные доходы. В течение месяца мы будем принимать от граждан эту информацию. В дальнейшем будем серьезнейшим образом над ней работать. Мы действительно рассчитываем на широкий отклик наших граждан. Думаю, что совместными усилиями мы все-таки это зло победим.

Однако этот вариант законопроекта, вполне вероятно, претерпит изменения. Его авторы готовы вносить коррективы с учетом поступивших предложений. Тема резонансная, поэтому граждане, как ожидается, не останутся в стороне.

Минчане:

Наказывать значимо, а не показательно.

Снимать с должностей. Только так.

Тот, кто заслуживает наказания, того нужно наказать, и наказать строго, если он виновен.

Административными штрафами или уголовными наказаниями только.

Штрафы и срок, если повторно.

Не давать соблазна тем людям, которые занимают должности, на которых возможны какие-то коррупционные моменты. Может быть, даже через повышение заработной платы. Может быть, даже чиновникам предложить, условно говоря, премирование сдельное. Человек будет держаться за свое место и работать на благо себя, своей семьи и государства.