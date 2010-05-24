Почему расчет убытков от залития квартиры ЖЭСом и страховой компанией отличается в разы?

От залива квартиры не застрахован никто. Зато можно застраховать свое имущество от ущерба, который может быть понесен в результате залива.

Именно так и поступила пенсионерка Гецман Софья Иосифовна, которая устала от бесконечных потопов в собственной квартире. Последний раз урок выживания соседи устроили Софье Иосифовне в 2008 году.

Софья Гецман:

Когда мы вернулись домой, сразу ступили на воду. Вода аж до прихожей дошла.

Пенсионерка не растерялась, а сразу обратилась в ЖЭС. Коммунальщики составили акт залития и оценили стоимость ущерба.

Александр Мацевич, директор ЖЭС-75 г. Минска:

По этому адресу пострадали потолок, стены, кухня и ванна. По нашей смете, составленной по государственным расценкам, сумма была порядка 200 тыс. рублей, не более.

Софья Иосифовна решила, что за такие деньги ей вряд ли удастся возместить убытки.

Софья Гецман:

Думаю, надо сразу по горячим следам обратиться в госстрах. Ведь квартира у нас застрахована.

Специалисты из страховой компании не заставили себя долго ждать. Провели экспертизу, оценили повреждения. В результате пенсионерка получила страховку в размере более 2 млн белорусских руб. Коммунальщики разводят руками и уверяют, что при вычислениях страховая компания явно допустила ошибку.

Александр Мацевич, директор ЖЭС-75 г. Минска:

Не может побелка и покраска трех квадратных метров потолка и десяти квадратных метров стены стоить 2-3 млн белорусских рублей.

Может быть и не может. Но ведь внушительные деньги пенсионерка получила и уже потратила.

Страховая компания, выполнив свои обязательства перед пострадавшей гражданкой Гецман, в свою очередь обратилась за возмещением ущерба к виновной стороне — соседям. Последние были шокированы выставленным счетом и наотрез отказались его выплачивать.

Сергей Федорец, юрист:

Если виновная сторона, как в данной ситуации, не согласна с суммой, рассчитанной страховой компанией, разобраться в этом случае зможно только в судебном порядке путем назначения судебной строительно-технической экспертизы.

Одна и та же квартира, убытки те же самые. Так почему же коммунальщики и страховщики оценивают ущерб от залива по-разному? На этот вопрос могут ответить лишь независимые эксперты, назначенные судом.

Денис Плетенев, директор экспертной организации:

Существуют различные методики расчета ущерба. Мы рассчитываем, исходя из действующих цен на материалы и исходя из полного объёма залития. Обычно ЖЭС считает по своим внутренним ценам, которые не позволяют в полном объеме оценить ущерб и возместить то, что реально должно быть возмещено.

Вот уже больше года идут судебные разбирательства по поводу залития квартиры Софьи Иосифовны. А бедная пенсионерка заливается слезами при мысли о том, что у нее могут забрать полученную страховку.

Софья Гецман:

Меня беспокоит вот эта нервотрепка, что они оспаривают, почему я получила деньги за страховку. Но я ведь за страховку тоже платила деньги. Получила страховку и на эти деньги сделала ремонт.

Остается ждать решения суда. Должны ли соседи вернуть страховой компании столь крупную сумму, покажет судебная экспертиза. Но неужели возможен такой вариант, что пенсионерке придется вернуть полученную страховку?

Сергей Федорец, юрист:

Если в результате судебной строительно-технической экспертизы будет установлено, что объем работ не завышен, страховая компания будет иметь полное право взыскать сумму причиненного ущерба с виновной стороны.

Если же, напротив, будет установлено, что объем работ был завышен или произошла техническая ошибка при начислении страховой компанией, то Софье Иосифовне придется вернуть деньги.

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