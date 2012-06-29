Палата представителей Национального собрания Беларуси 29 июня завершила работу 10 сессии 4 созыва. Всего рассмотрено более 120 вопросов

Новости Беларуси. Работу 29 июня в нижней палате депутаты начали со споров законопроекта о медиации. Эта новая форма разрешения конфликтов.

Виктор Каменков, председатель Высшего хозяйственного чуда Республики Беларусь:

Надо враждующие стороны научить разговаривать, вернуть в лоно переговоров и показать, что мировое соглашение — лучший способ.

Сенаторы одобрили отчет об исполнении республиканского бюджета 2011-го года. Год был экономически непростой. Но профинансированы все социальные программы. Выпуск инновационной продукции, поиск новых рынков сбыта уже дают эффект в этом году.

Вадим Попов, председатель Постоянной комиссии Совета республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам:

Бюджет в этом году исполняется нормально. Фундаментом является положительное внешнеторговое сальдо. Было предусмотрено на год $1,5 млрд., уже $2,4 млрд.

Нацбанк рассчитывает на снижение ставки рефинансирования по итогам года до 22%. Очередное ее снижение может быть уже в июле. Об этом сообщила председатель учреждения Надежда Ермакова, представляя сенаторам новый банковский кодекс. Он начнет действовать с 2013-го. Финансовый документ отменит комиссионные за обслуживание кредита. Кодекс легализует обращение «электронных денег». В целом учтен мировой банковский опыт, в том числе и партнеров по ЕЭП.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Беларуси:

Мы не будем мешать коммерческим банкам работать, но требования по прозрачности, по соблюдению рисков и аудиторским службам повышается

Серьёзные изменения ждут сферу социального обслуживания. Совет Республики утвердил сразу три соответствующих законопроекта. По рецепту врача лекарства бесплатно получат дети до 3-х лет, а также со скидкой в полцены инвалиды третьей группы. Граждане, которые оказались в трудной жизненной ситуации, смогут заказывать социальное обслуживание у общественных объединений.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Возникнет конкурентная среда, потому что сегодня, давайте говорить честно, есть монополия государства на социальное обслуживание. Если будет конкуренция, то это я сразу доступность, цена упадёт на ряд платных услуг.

Депутаты продолжат работу в комиссиях и избирательных округах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А 2 октября в нынешнем составе соберутся вновь в овальном зале. Чтобы передать эстафету депутатам уже нового созыва.