Общественное обсуждение проекта Закона «О борьбе с коррупцией»

Новости Беларуси. В Беларуси спорят об эффективных мерах борьбы с коррупцией. По поручению Президента проект закона проходит общественное обсуждение. Оно длится уже неделю.

Ознакомиться с текстом документа можно было в номере газеты «Советская Белоруссия» от 12 августа. Электронная версия доступна на Интернет-сайте Генпрокуратуры и Национальном правовом Интернет-портале. Свои предложения может внести каждый. Для этого достаточно зайти на ресурсы и оставить свои замечания.

Василий Нестерович, заместитель начальника управления Интернет-ресурсов Национального центра правовой информации Республики Беларусь:

С момента размещения текста проект закона о борьбе с коррупцией на нашем портале отклики поступают. Одним из основных предложений является усиление ответственности за коррупцию как со стороны взяткодателей, так и со стороны взяткополучателей. Кроме того, предлагаются изменения порядка функционирования госаппарата с тем, чтобы повысить открытость доходов чиновников.

Дмитрий Костюкевич, и.о. начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Предусматривается определенный, конкретный в законе механизм выявления коррумпированных должностных лиц. Это и расширение объектов, подлежащих декларированию, норма об изъятии имущества, полученного в результате незаконного обогащения (то, что на сегодняшний день мы сделать не можем). То есть возможности предоставляются более широкие, деятельность правоохранительных органов станет вне всякого сомнения эффективней.

В истории белорусского права не первый законопроект проходит через подобный «общественный» совет. По количеству откликов заметно, что тема коррупции людей волнуют. На фоне украинских событий вопрос честной власти особенно актуален. Ныне действующий в Республике закон о борьбе с коррупцией был принят в 2006 году. Назрела корректировка, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Жители Минска:

— Должно быть больше работы с простыми людьми на местах, чтобы писали жалобы в какие-то органы, потому что идет все с самых низов. Если будем давать деньги, коррупция сама не исчезнет.

— Более тщательную проверку людей, которые устраиваются на работу. Чтобы это были не сватья, кумовья, а это были люди с хорошим образованием. Может, введение более длительного испытательного срока, чтобы проверить, чист на руку человек или нет.