Нужно ли согласовывать с ЖЭСом установку в квартире ламината?

Светлана Сочнева заменила в своей квартире линолеум на ламинат и керамическую плитку. Однако ремонтом жильцы снизу оказались недовольны, ведь все звуки в квартире стали гораздо громче!

Светлана Сочнева:

Пять лет назад наши соседи сверху сделали ремонт в квартире и поменяли пол в комнате на ламинат, а в кухне и прихожей — на керамическую плитку. И после этого жизнь наша стала невозможной. Так как все звуки в квартире, даже обыкновенные шаги, становятся многократно громче.

В то время работы по замене напольных покрытий приравнивались к перепланировкам — если технические характеристики пола менялись. А значит, по закону, прежде чем проводить такой ремонт, граждане обязаны были получать разрешение исполкомов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Светлана Сочнева:

Мы выяснили в ЖЭСе, что они не брали разрешения.

Понятно, что если, к примеру, соседи сэкономили на звукоизолирующем материале, самовольное переустройство в квартире и могло стать причиной головной боли от повышенного уровня шума у нашей героини. Устав ссориться с соседями, Светлана Анисимовна обратилась с жалобой в коммунальную службу. Ведь по закону за такие переделки граждан ожидает, во-первых, штраф, а во-вторых, обязанность вернуть все в первоначальное положение.

Валентин Бельский, начальник службы заказчика ЖРЭО Заводского района г. Минска:

Мы составили протокольно-административную комиссию и передали дело в суд о том, чтобы вернуть в прежнее положение существующее покрытие.

Вот только дело в суде, увы, представители ЖРЭО Заводского района проиграли.

Валентин Бельский:

Суд рассмотрел материалы дела и, мотивируя тем, что данная установка ламината не затрагивает несущую конструкцию здания, нам отказал.

Такое решение можно было еще оспорить, но с 28 ноября 2010 года вступил в силу новый законодательный акт, в соответствии с которым многие процедуры по перепланировкам были упрощены. В том числе это касается и переустройства полов.

Виолетта Андрианова, главный инженер Управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Раньше напольное покрытие без разрешения исполкома могло меняться только на аналогичное. Сегодня эти работы граждане могут выполнять без проекта и без разрешения.

Для многих граждан, затевающих квартирные преобразования, новые правила сэкономят время и деньги. Но вот только проблему шума в квартире нашей героини они не решат.

Светлана Сочнева:

Если я не докажу, что пол установлен не по закону, то мы и дальше будем терять здоровье.

Алена Гарматная, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

С введением в действие акта законодательства устраняется противоправность деяния, то есть улучшается правовое положение лиц, которые в прошлом совершили некоторое противоправное действие. Поэтому данное лицо не может быть привлечено к административной ответственности после 28 ноября 2010 года.

Валентин Бельский:

Жильцы квартиры заменили линолеум на ламинат. У них не был проекта, но они выполнили ремонт, согласно технологической карте. Поэтому перепланировку они сделали правильно.

То есть теперь новое обращение в суд — дело заведомо проигрышное. Так что к современным новинкам ремонта Светлане Анисимовне придется привыкнуть, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

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