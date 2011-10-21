Не доделав ремонт, исполнитель стал требовать дополнительную оплату. Как поступить заказчику?

Дмитрий уже несколько лет занимается обустройством своей квартиры. До полного завершения осталось всего ничего.

Дмитрий:

Получается, что сейчас частично мебели нет. Нет дивана, нет дверей. Недоделаны полки, шкаф не закрывается, кухня тоже стоит в разобранном виде, нет многих элементов.

А все по вине индивидуального предпринимателя, который делал мебель под заказ. Он уже как два месяца отказывается доделать свою работу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий:

Нам самим просто хотелось быстрее переехать сюда, поэтому мы оговорили, обсудили и полностью внесли 100 % оплаты.

Позже оказалось, что и стопроцентной оплаты хватит только на 80% выполненных работ. Дмитрий пошел навстречу и доплатил еще несколько миллионов белорусских рублей дополнительно, так как подорожали материалы. Но и этого оказалось мало. Работа так и не сдвинулась с места. Несмотря на то, что мебель должна была быть готова еще два месяца назад.

Дмитрий:

Причину задержки человек обосновал таким образом, что ему нужны еще деньги — ему нужны еще 6 миллионов для того, чтобы все это закончить

Елена Плавинская, юрист:

Если согласия сторон нет, в одностороннем порядке требовать увеличения цены исполнитель не вправе.

То есть по закону, если была выплачена вся сумма за заказ, то никаких доплат потребитель не должен делать. Проблема повышения цен на материалы – это проблема предпринимателя. Последний выкручиаетя как может, на телефонные звонки отвечает через раз, пишет странные записки.

Дмитрий:

Обычно он говорит, что у него болит зуб, либо у него плохо что-то с родственниками, либо у него сломалась машина, либо еще любые отговорки, чтобы только не ехать.

Тогда мы позвонили индивидуальному предпринимателю сами. От комментариев нашей программе он отказался. А ведь Дмитрию хочется побыстрее доделать ремонт и заселиться в новую квартиру.

Дмитрий:

В связи с тем, что у нас идут задержки по работам, нам приходится снимать квартиру и тратить дополнительные средства на это.

Елена Плавинская, юрист:

В связи с просрочкой выполнения работ потребитель праве требовать выплаты неустойки. Размер неустойки составляет 1% стоимости по договору за каждый день просрочки. Предлагаем подготовить письменное требование, где произвести расчет с требованием исполнить обязательства и оплатить неустойку.

Как оказалось Дмитрий не первый, кто попадает в подобную ситуацию. Одна клиентка индивидуального предпринимателя пригрозила судом и ее мебель тут же доделали. Другая девушка уже три недели ожидает, что ей привезут двери для шкафа-купе.

Дмитрий:

Человек делает какую-то часть работы, выполняет на 70-80 %, затем ставит людей перед тем, что необходимо доплачивать, либо отказывается делать.

Выбор есть всегда. Но если большинство клиентов соглашаются на условия предпринимателя и платят ему дополнительно, почему бы последнему не осуществлять свой маленький и не очень порядочный бизнес?