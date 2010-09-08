Кто ответит за то, что мастер, устанавливая плиту, повредил столешницу?

Валентина Неведомская заказала новую кухню, но когда мастер переустанавал плиту, повредил столешницу.

По договору фирма «Табурет» обязана была собрать кухонный гарнитур и вырезать отверстия под мойку и плиту. Вот с размерами-то и прогадали…

Валентина Неведомская:

Все было выполнено в срок. Привезли 15 марта. После сборки у нас возникли проблемы с плитой. На следующий день я пришла и увидела, что плита не лежит на поверхности так, как должна была лежать. Я сказала об этом директору фирмы. После третьего раза о вбил ее так, что появилась трещина. И повреждения самой окантовки плиты.

На требование заказчицы заменить столешницу, поврежденную по вине мастера, директор фирмы ответил категорично «нет».

Разговор по телефону с директором фирмы «Табурет»:

Женщина отказалась от моих услуг. Поскольку она считает, что это по моей вине, а я считаю, что нет, то я сделал столешницу за свой счет. Она находится у меня. Можно в любой момент ее забрать. Но монтаж пусть она делает сама…

После приезда съемочной группы новенькая столешница была доставлена в квартиру хозяйки буквально на следующий день.

Валентина Неведомская:

Претензий к качеству я не имею. Но мне был предоставлен на подпись такой документ – что я больше не предъявляю претензий к фирме, демонтировать и вновь монтировать он не собирается. Документ я, конечно, не подписала.

Ситуацию можно было бы назвать тупиковой, если бы в стране не существовало законов. В том числе и «О защите прав потребителей».

Андрей Ермакович, юрист ОО «Правовая защита потребителей»:

Они нарушили размеры. За это фирма «Табурет» несет полную ответственность. Тем более, что на данную столешницу установлен гарантийный срок – 12 месяцев. Поэтому студия мебели обязана изготовить ее за свой счет, демонтировать старую панель и установить новую.

Кстати, Валентина имеет право заказать монтаж столешницы и другой фирме. Вот только стоимость услуги студия мебели «Табурет» обязана возместить. В противном случае разбирать кухонный спор потребитель собирается в суде.

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