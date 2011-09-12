Новости по тегу #Кухонный гарнитур

Общая площадь для творческой и ремонтной работы составила 24 кв.метра. Мы конструктивно изменили площадь и объединили кухню площадью 15 кв.метров, лоджию и ванную комнату.
Дизайнер – выпускник строительного института Александр Кабитов – придумал красивое дизайн-решение кухонного помещения площадью в 12 квадратных метров.
Валентина Неведомская заказала новую кухню, но когда мастер переустанавал плиту, повредил столешницу.
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