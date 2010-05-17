Имеет ли право ЖЭС отключить электроэнергию без предупреждения?

Минчанка Елена Мелешко на протяжении 40 лет исправно оплачивала коммунальные счета. Однако однажды она с квартплатой задержалась.

Елена Мелешко:

25 числа — последний день оплаты коммунальных услуг. Я оплатила 5-го числа следующего месяца. Меня никто не предупреждал заблаговременно, что у меня отключат электроэнергию. Ко мне пришли 6-го числа и сказали, что отключают свет.

Насколько я знаю, по белорусскому законодательству электроэнергию могут отключить только в том случае, если потребителя предупредят за 5 дней — письменно, под роспись.

Плюс к этому, коммунальные службы вправе применять штрафные санкции только после двух месяцев просрочки! А за подключение вновь с вас возьмут плату.

Съемочная группа программы «Добро пожаловаться» решила выяснить причины незаконного отключения электроэнергии, отправившись в ЖЭС.

Валентина Галкина, главный бухгалтер ЖРЭО Центрального района г. Минска:

Если человек не оплатил коммунальные услуги, то мы отключаем ему обслуживание сетей, подающих в квартиру коммунальные услуги, — электроэнергию, воду, телевизионные антенны. Но наши жильцы очень грамотные — подключают вновь самостоятельно. Поэтому через 2-3 дня работники ЖЭСа проверяют, отключены ли данные коммунальные услуги.

Кстати, отключение подачи электроэнергии — не единственная санкция для неплательщика. За каждый день просрочки квартплаты вас ожидает пеня в размере 0,3 % от общей суммы задолженности.

Рассмотрим пример. Допустим, коммунальные платежи составляют 100 000 рублей в месяц. Если вы не заплатили до 25 числа, то, начиная с этой даты, с вас будет взиматься пеня в размере 300 рублей в день. Всего за месяц набежит 9000 рублей. Итого вместе с квартплатой сумма составит 109 000 рублей.

Если вы не заплатите за квартиру и за следующий месяц, то расчет будет таким: сумма долга — уже не 100 000, а 200 000 рублей. Соответственно, и размер пени — уже 600 рублей в день, 18 000 рублей — за месяц.

За просроченные платежи за третий месяц набегает 27 000.

Итого только за три месяца сумма пени составит 54 000 рублей.

Валентина Галкина, главный бухгалтер ЖРЭО Центрального района г. Минска:

Должнику, имеющему задолженность свыше трех месяцев, делается предупреждение. При наличии 6-месячной задолженности мы имеем право переселить такого злостного неплательщика в квартиру менее занимаемой площади, но на равных потребительских условиях.

По данным ГО «Минское городское жилищное хозяйство», за 2009 год почти 30 000 собственников квартир не оплатили коммунальные услуги. Сама сумма просроченной задолженности составила более 5 миллиардов рублей.

Истории о том, как легко завязнуть в кабале коммунальных долгов, читайте ЗДЕСЬ.

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