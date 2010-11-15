Что делать, если в аварийном доме прорывает трубы, а ЖЭС отказывается делать ремонт, мотивируя скорым капремонтом?

Дом по адресу пр. Рокоссовского, 131 находится в аварийном состоянии, однако руководство местного ЖЭСа отказывается проводить ремонт, мотивируя тем, что в 2010 году будет проводиться капитальный ремонт данного дома.

Ирина Карпова:

Дом в аварийном состоянии, канализационные трубы в ужасающем состоянии. ЖЭС никаких решений не принимает, ссылаясь на то, что у них нет денег.

Заселились в 1970 году. С того времени в нашем доме не производилось никаких ремонтов. Посещений, чтобы была какая-то проверка по сантехнике, тоже не было.

Сергей Максименко, директор ЖЭС-41:

Дома находятся в не совсем хорошем состоянии. Мы занимаемся техническим обслуживанием. Трубы латаем — они гнилые. Где что можем, то меняем.

Борис Рубенчик, инженер-эксперт:

Эксплуатирующая организация должна один раз в год проводить осмотр инженерных систем, внутренних систем здания. В то же время должен производиться осмотр внутриквартирных систем, принадлежащих владельцам квартир и нанимателям, с устранением недоделок.

Ирина Макова, юрисконсульт:

В случае несоблюдения таких требований потребитель жилищно-коммунальных услуг может обратиться в ЖЭС с требованием о проведении такой проверки. Если никакой реакции не последует, он вправе обратиться в вышестоящую организацию — в ЖРЭО либо в Администрацию района.

Жильцы могут обратиться на горячую линию Министерства жилищно-коммунального хозяйства — (017) 200-15-45. Но, как правило, большинство людей ограничивается звонками в ЖЭС, от которых до сих пор результата не было. Пока не побежали ручьи по всем этажам: с пятого до первого, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Карпова:

Меня затопило! Прорвало трубу! У меня был суд, я до этого ходила три месяца к ним, чтобы решить это как-то полюбовно, без вмешательства суда.

Итак, жители квартиры №86 приняли на себя «водный удар» и пострадали по вине жилищных служб, которые не следили за состоянием труб в доме. В итоге Ирина выиграла суд, а ЖЭС-41 сейчас выплачивает хозяйке сумму на ремонт и компенсацию морального вреда.

Борис Рубенчик, инженер-эксперт:

В данной ситуации жилищно-эксплуатационная служба не хотела признать свою вину в том, что разрушение трубы вследствие коррозии произошло на зоне ответственности ЖЭС, то есть до первого установленного вентиля. Трубопроводы находились в страшном, неудовлетворительном состоянии, из-за чего и произошло разрушение трубопровода и залитие нижележащих квартир.

Но помимо водопроводных труб, жильцы дома №131 жалуются на еще более опасное состояние канализационных труб. Ирина обратилась и с этим вопросом в ЖЭС-41.

Ирина Карпова:

Говорю: «Вы мне трубы поменяйте, потому что в канализации моей квартире дыра очень большая!» И если она рванет, то перекрыть где-то воду я не смогу — будем топить по 1-й этаж. Но уже не водой, а сами понимаете чем!

«Понимаем» — сказали в ЖЭС, но так ничего не исправили. Когда, извините, пять этажей утонет в фекалиях, люди, конечно, всем подъездом подадут в суд. ЖЭС не спешит что-то ремонтировать, так как находится в ожидании капитального ремонта, который должен начаться в этом году.

Сергей Максименко, директор ЖЭС-41:

Дом, находящийся по адресу, Рокоссовского, 131, 70-го года выпуска. В 2010 году должен стоять на капитальном ремонте. Год заканчивается через месяц. Дома на капитальный ремонт мы не ставим — ставит ЖРЭО.

Типичная ситуация, когда одни коммунальные службы переводят « стрелки» на другие. А Ирина Карпова и другие жильцы тем временем готовят новые документы для подачи в суд, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Обязаны ли жильцы делать отчисления на капремонт, если дом идет под снос?

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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