Что делать, если химчистка испортила кожаные брюки?

Татьяна Климович: «Я отнесла свои почти новые кожаные брюки в химчистку. Когда я их забрала, на них были царапины, непонятного происхождения разводы и даже дырка. Что мне делать?»

Геннадий Богдан, специалист по товароведческим услугам ОО «Правозащита»:

В квитанции от химчистки эти дефекты не указаны. Приемщик обязан был указать эти дефекты, если они присутствовали в брюках на момент приемки изделия, а также оценить процент износа. Процент износа он указал, но наличие разрывов, царапин и пятен — нет. Следовательно, можно сделать вывод, что эти дефекты образовались в процессе химчистки и покраски, то есть вину можно возложить на химчистку.

В данной ситуации следует провести экспертизу. Если химчистка не согласна удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке, следует обратиться в суд.

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