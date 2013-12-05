Белорусских врачей наделят правом отказываться от проведения аборта

Новости Беларуси. Парламентарии 5 декабря одобрили целый ряд законопроектов, в частности, о здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Мы обязываем органы исполнительной власти, юридических лиц и самих граждан обратить внимание на состояние здоровья, на охрану своего здоровья. Если раньше мы проводили профилактические осмотры, будем чаще их проводить. Если на диспансеризацию приходится примерно 60-70%, мы добьемся, чтобы приходили от 94% до 100%. 100% мы все равно не добьемся. Но будем более активны, более агрессивны в плане профилактики.

Также врачей наделят правом отказываться от проведения аборта. Правда, только в том случае, если такое решение не приведет к угрозе жизни пациентки. В любом случае в искусственном прерывании беременности женщине не откажут, ей будут обязаны предоставить другого врача.