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Белорусских врачей наделят правом отказываться от проведения аборта

05 декабря 2013 13:42
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Новости Беларуси. Парламентарии 5 декабря одобрили целый ряд законопроектов, в частности, о здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Мы обязываем органы исполнительной власти, юридических лиц и самих граждан обратить внимание на состояние здоровья, на охрану своего здоровья. Если раньше мы проводили профилактические осмотры, будем чаще их проводить. Если на диспансеризацию приходится примерно 60-70%, мы добьемся, чтобы приходили от 94% до 100%. 100% мы все равно не добьемся. Но будем более активны, более агрессивны в плане профилактики.

Также врачей наделят правом отказываться от проведения аборта. Правда, только в том случае, если такое решение не приведет к угрозе жизни пациентки. В любом случае в искусственном прерывании беременности женщине не откажут, ей будут обязаны предоставить другого врача.

# Государственная политика в области здравоохранения # Василий Жарко # Государственная политика

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