Зурабишвили пригрозила переворотом, если не будут назначены новые выборы

В Грузии продолжается политический кризис: президент Зурабишвили пригрозила переворотом, если не будут назначены новые парламентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ее словам, в противном случае страну ждет свержение режима. При этом политик отметила, что оппозиция пыталась опротестовать результаты голосования, но потерпела неудачу. Не добившись своей цели законным путем, Зурабишвили решила прибегнуть к перевороту. Полномочия нынешнего президента Грузии истекают 29 декабря.