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Зурабишвили пригрозила переворотом, если не будут назначены новые выборы

24 декабря 2024 08:09
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В Грузии продолжается политический кризис: президент Зурабишвили пригрозила переворотом, если не будут назначены новые парламентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зурабишвили пригрозила переворотом, если не будут назначены новые выборы-2

По ее словам, в противном случае страну ждет свержение режима. При этом политик отметила, что оппозиция пыталась опротестовать результаты голосования, но потерпела неудачу. Не добившись своей цели законным путем, Зурабишвили решила прибегнуть к перевороту. Полномочия нынешнего президента Грузии истекают 29 декабря.

# Акции протеста

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