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Жёсткий локдаун в Аргентине и новая грибковая инфекция в Индии. Эпидситуация в этих странах усложняется

21 мая 2021 09:26
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Новости мира. Аргентина переживает сильнейший всплеск заболеваемости COVID-19. На фоне роста числа зараженных и умерших страна вводит жесткий локдаун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жёсткий локдаун в Аргентине и новая грибковая инфекция в Индии. Эпидситуация в этих странах усложняется -1

С 22 мая и до конца месяца под запретом все культурные, социальные и спортивные мероприятия. С 18:00 до 06:00 повсеместно будет действовать комендантский час. Покидать дома в другое время жители смогут лишь по специальному пропуску.

По словам президента страны, в Аргентине – худший момент с начала эпидемии.

Жёсткий локдаун в Аргентине и новая грибковая инфекция в Индии. Эпидситуация в этих странах усложняется -4

Крайне сложная эпидобстановка сохраняется в Индии. Помимо коронавируса, стране угрожает новая грибковая инфекция. Зафиксированы случаи заболевания «черной» и «белой плесенью». Если первая поражает только носовые пазухи и легкие, то вторая влияет сразу на все жизненно важные органы.

Жёсткий локдаун в Аргентине и новая грибковая инфекция в Индии. Эпидситуация в этих странах усложняется -7

Всплеск заболеваемости мукормикозом специалисты связывают именно с пандемией. Под удар попадают люди с ослабленным иммунитетом, в их числе и переболевшие COVID-19.

# Коронавирус # Альберто Фернандес # Фотофакт

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