Жёсткий локдаун в Аргентине и новая грибковая инфекция в Индии. Эпидситуация в этих странах усложняется

Новости мира. Аргентина переживает сильнейший всплеск заболеваемости COVID-19. На фоне роста числа зараженных и умерших страна вводит жесткий локдаун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 22 мая и до конца месяца под запретом все культурные, социальные и спортивные мероприятия. С 18:00 до 06:00 повсеместно будет действовать комендантский час. Покидать дома в другое время жители смогут лишь по специальному пропуску. По словам президента страны, в Аргентине – худший момент с начала эпидемии.

Крайне сложная эпидобстановка сохраняется в Индии. Помимо коронавируса, стране угрожает новая грибковая инфекция. Зафиксированы случаи заболевания «черной» и «белой плесенью». Если первая поражает только носовые пазухи и легкие, то вторая влияет сразу на все жизненно важные органы.