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Житель США побил рекорд по схождению вниз по реке в гигантской тыкве

30 августа 2022 07:11
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Новости США. На старт, внимание, поплыли! Житель Небраски Дуэйн Хансен побил рекорд по схождению вниз по реке Миссури в гигантской тыкве, сообщили в программе Новости «24 часа».

Житель США побил рекорд по схождению вниз по реке в гигантской тыкве-1

Причем транспорт оказался собственного производства. Мужчина вырастил огромную тыкву в своем саду и назвал ее Берта. Ее вес составил более 350 килограммов.

Житель США побил рекорд по схождению вниз по реке в гигантской тыкве-4

Дуэйн Хансен, путешественник-рекордсмен:
Я прошел 38 миль вниз по реке, не вставая в этой тыкве, и мои колени все еще болят. Вероятно, я не стал бы пробовать это снова. И если кто-то побьет этот рекорд, поклонитесь им.

Путешествие из города Белвью в город Небраска Дуэйн начал в день своего рождения. Рано утром мужчина отпраздновал 60-летие, и уже в 8 утра плыл по реке. Праздник на воде продлился 11 часов.

# Рекорды # Дуэйн Хансен # Новости США # Фотофакт

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