Житель США побил рекорд по схождению вниз по реке в гигантской тыкве

Новости США. На старт, внимание, поплыли! Житель Небраски Дуэйн Хансен побил рекорд по схождению вниз по реке Миссури в гигантской тыкве, сообщили в программе Новости «24 часа».

Причем транспорт оказался собственного производства. Мужчина вырастил огромную тыкву в своем саду и назвал ее Берта. Ее вес составил более 350 килограммов.

Дуэйн Хансен, путешественник-рекордсмен:

Я прошел 38 миль вниз по реке, не вставая в этой тыкве, и мои колени все еще болят. Вероятно, я не стал бы пробовать это снова. И если кто-то побьет этот рекорд, поклонитесь им.

Путешествие из города Белвью в город Небраска Дуэйн начал в день своего рождения. Рано утром мужчина отпраздновал 60-летие, и уже в 8 утра плыл по реке. Праздник на воде продлился 11 часов.