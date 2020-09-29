Страны со средним и низким доходом получат 120 млн экспресс-тестов на коронавирус

Новости мира. 120 миллионов экспресс-тестов на COVID-19 в ближайшие полгода получат страны со средним и низким уровнем дохода.
Такое заявление сделал генеральный директор ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. 120 миллионов экспресс-тестов на COVID-19 в ближайшие полгода получат страны со средним и низким уровнем дохода.
Такое заявление сделал генеральный директор ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам, новая методика тестирования позволяет получить достоверный результат примерно за 15-30 минут. При этом они не требуют сложного технического оборудования и стоят значительно дешевле.
Соглашение о поставках экспресс-тестов было подписано двумя компаниями-производителями и Фондом Гейтсов.
Тем временем в Турции приступили к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.
Препарат был разработан в Китае. Первым добровольцем, которому сделали инъекцию, стал один из турецких медработников.
Отметим, до конца 2021 года в рамках программы международного сотрудничества под эгидой ВОЗ ученые намерены изготовить не менее 2 миллиардов доз вакцины.
Многие страны сейчас переживают сильнейший всплеск заболеваемости, в связи с чем ужесточаются ограничительные меры. Так, карантин усиливают в некоторых городах Нидерландов. Речь идет о Роттердаме, Амстердаме и Гааге.
А Чехия и Словакия и вовсе готовятся на фоне очередного всплеска заболеваемости ввести режим чрезвычайного положения.