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Страны со средним и низким доходом получат 120 млн экспресс-тестов на коронавирус

29 сентября 2020 19:41
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Новости мира. 120 миллионов экспресс-тестов на COVID-19 в ближайшие полгода получат страны со средним и низким уровнем дохода.

Такое заявление сделал генеральный директор ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны со средним и низким доходом получат 120 млн экспресс-тестов на коронавирус-1

По его словам, новая методика тестирования позволяет получить достоверный результат примерно за 15-30 минут. При этом они не требуют сложного технического оборудования и стоят значительно дешевле.

Соглашение о поставках экспресс-тестов было подписано двумя компаниями-производителями и Фондом Гейтсов.

Страны со средним и низким доходом получат 120 млн экспресс-тестов на коронавирус-4

Тем временем в Турции приступили к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.

Страны со средним и низким доходом получат 120 млн экспресс-тестов на коронавирус-7

Препарат был разработан в Китае. Первым добровольцем, которому сделали инъекцию, стал один из турецких медработников.

Страны со средним и низким доходом получат 120 млн экспресс-тестов на коронавирус-10

Отметим, до конца 2021 года в рамках программы международного сотрудничества под эгидой ВОЗ ученые намерены изготовить не менее 2 миллиардов доз вакцины.

Страны со средним и низким доходом получат 120 млн экспресс-тестов на коронавирус-13

Многие страны сейчас переживают сильнейший всплеск заболеваемости, в связи с чем ужесточаются ограничительные меры. Так, карантин усиливают в некоторых городах Нидерландов. Речь идет о Роттердаме, Амстердаме и Гааге.

Страны со средним и низким доходом получат 120 млн экспресс-тестов на коронавирус-16

А Чехия и Словакия и вовсе готовятся на фоне очередного всплеска заболеваемости ввести режим чрезвычайного положения.

# Коронавирус # Фотофакт

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