Страны со средним и низким доходом получат 120 млн экспресс-тестов на коронавирус

Новости мира. 120 миллионов экспресс-тестов на COVID-19 в ближайшие полгода получат страны со средним и низким уровнем дохода. Такое заявление сделал генеральный директор ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, новая методика тестирования позволяет получить достоверный результат примерно за 15-30 минут. При этом они не требуют сложного технического оборудования и стоят значительно дешевле. Соглашение о поставках экспресс-тестов было подписано двумя компаниями-производителями и Фондом Гейтсов.

Тем временем в Турции приступили к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.

Препарат был разработан в Китае. Первым добровольцем, которому сделали инъекцию, стал один из турецких медработников.

Отметим, до конца 2021 года в рамках программы международного сотрудничества под эгидой ВОЗ ученые намерены изготовить не менее 2 миллиардов доз вакцины.

Многие страны сейчас переживают сильнейший всплеск заболеваемости, в связи с чем ужесточаются ограничительные меры. Так, карантин усиливают в некоторых городах Нидерландов. Речь идет о Роттердаме, Амстердаме и Гааге.