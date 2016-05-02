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Землетрясение в Эквадоре: 72-летний мужчина провел под завалами 13 дней и остался жив

02 мая 2016 06:39
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Новости Эквадора. В Эквадоре мужчина провел 13 дней под обломками после разрушительного землетрясения. При обследовании одного из рухнувших зданий спасатели услышали звуки, исходящие из-под завалов. Так они обнаружили 72-летнего Мануэля Васкеса, который не мог выбраться самостоятельно. Он госпитализирован с обезвоживанием и истощением.

17 апреля возле побережья Эквадора произошло сильнейшее землетрясение. По последним данным, число жертв стихии достигло 660 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Землетрясение в Эквадоре

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