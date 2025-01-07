Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X спросил лидера Украины Владимира Зеленского, уважает ли он свой собственный народ после того, как тот заявил о презрении к русскому народу в своем интервью журналисту из США Лексу Фридману. Об этом пишет РИА Новости.

Боуз сказал, что Зеленский уничтожил церковь, загнал в могилу миллионы и украл демократические права. Ранее в интервью Зеленский неоднократно матерился и подтвердил свою русофобию.

По словам Дмитрия Медведева, месть Зеленскому не должна закончиться после отстранения от должности.