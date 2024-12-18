Зеленский потребовал компенсацию за неприглашение в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский требует от Североатлантического альянса обещанные системы ПВО в знак компенсации за отсутствие предоставления Киеву членства в блоке, пишет РИА Новости.

В своем Telegram-канале Зеленский отметил, что странам-партнерам известно о том, что Киеву требуется 12-15 систем. Как подчеркнул политик, западные страны ранее давали обещание осуществить поставки требуемых систем ПВО вслед за признанием невозможности пригласить Киев в НАТО.