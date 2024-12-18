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Зеленский потребовал компенсацию за неприглашение в НАТО

18 декабря 2024 05:59
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Президент Украины Владимир Зеленский требует от Североатлантического альянса обещанные системы ПВО в знак компенсации за отсутствие предоставления Киеву членства в блоке, пишет РИА Новости.

Зеленский потребовал компенсацию за неприглашение в НАТО-1

Фото: Pinterest

В своем Telegram-канале Зеленский отметил, что странам-партнерам известно о том, что Киеву требуется 12-15 систем. Как подчеркнул политик, западные страны ранее давали обещание осуществить поставки требуемых систем ПВО вслед за признанием невозможности пригласить Киев в НАТО.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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