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Словакия договорилась с США о покупке военной техники

18 декабря 2024 07:31
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Словакия готовится к войне. Как заявил министр обороны, есть договоренность со Штатами о покупке техники и вооружения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словакия договорилась с США о покупке военной техники-2

Армия получит партию новейших истребителей. Три самолета уже размещены на одной из авиабаз. Еще шесть должны прибыть в ближайшее время. Но на этом планы увеличить мощь ВВС не заканчиваются: запланировано приобрести 12 вертолетов с боеприпасами. Сумма сделки – 700 миллионов евро.

# Международная политика

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