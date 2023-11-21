Зеленский отверг идею мирных переговоров с Россией, невзирая на тяжелое положение ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с The Sun отказался от идеи проведения мирных переговоров с Россией, невзирая на сложную ситуацию на передовой. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что Россия не проявляет никакого желания к миру, и поэтому Украине нельзя идти на уступки. Зеленский также высказал опасения по поводу того, что военные все чаще лезут в политику. Это прозвучало на фоне вероятного конфликта украинского лидера с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

По данным СМИ, поддержка Зеленского со стороны США и ЕС ослабевает. В Кремле подчеркнули, что всегда были готовы к диалогу с Киевом, но сейчас предпосылок для этого нет.