«Здесь не только недорого, но и весело». Как и почему немцы решили заняться огородами?

Новости Германии. Плачевное состояние экономики в Германии и падение уровня жизни населения родило новый тренд в этой промышленно развитой стране. Немцы чуть ли не поголовно берутся за огородничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если у нас дача – это обращение к крестьянским корням и место отдыха от городской суеты, то в ФРГ грядки – дополнительная надежда на выживание. Цены на овощи там с начала года выросли на 15 %. Именно это подогрело спрос на землю, сотку которой можно взять в аренду на лето. О начале дачного сезона в Германии – наш следующий сюжет.

Огород напрокат – модное хобби эпохи экономической нестабильности. Популярность оно приобрело во время пандемии. Поход на грядки был уважительной причиной, чтобы не оставаться взаперти. Теперь мотивация изменилась. «Еда дорожает, и ее становится все меньше». Немцы чуть ли не поголовно берутся за огородничество. Подробнее.

Аренда огорода на сезон стоит 229 евро. Полсотки земли дачники получают уже засеянными десятками видов овощей. Только в компании «Мой урожай» весной 2022-го передали пользователям 3 500 участков. Это в разы больше, чем годом ранее.

Александр Штраух, садовод-любитель:

Здесь не только недорого, но и весело. Вы можете поливать свои растения, а потом смотреть, как растут, например, помидоры, картошка и так далее, а потом сами их есть. По цене вполне разумной.

Катя Спирлинг, садовод-любитель:

В долгосрочной перспективе это того стоит. Я занимаюсь этим второй год. В прошлом году искала хобби, совместимое с короной, и каким-то образом нашла садоводство довольно крутым. Я уже довольно тщательно взвесила свой урожай в прошлом году, а потом рассчитала цены на органические овощи. И это определенно стоит того с финансовой точки зрения.

Точный экономический расчет берет свое. Ведь цены на овощи в Германии с начала года выросли на 15 %. Вопрос «прокорми себя» попал в национальную политическую повестку дня.

Натали Кирчбаумер, соучредитель компании «Мой урожай» (Германия):

В целом в Германии многое подорожало. Подорожали не только продукты, но и все остальное, включая выращивание сельскохозяйственных культур, удобрения. И, конечно, цены на энергоносители значительно выросли. И в результате мы просто замечаем, что люди смотрят на то, как они, может быть, могут в какой-то мере обеспечить себя и сами что-то вырастить, чтобы, может быть, еще и сэкономить.