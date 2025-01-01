По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главный результат деятельности представителей власти России на протяжении последних лет – это то, что россияне теперь не будут что-либо доказывать странам Запада, пишет ТАСС.

Захарова отметила, что граждане России занимают позицию, в соответствии с которой уже нет оглядки на оценки и мнения из других стран в отношении Российской Федерации. «Нам стало все равно, что они там, русофобят или не русофобят», – подчеркнула дипломат.

Для России главное – страна, «то, что чувствуют сейчас ребята на передовой, люди в регионах», – сказала Захарова.