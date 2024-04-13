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Захарова прокомментировала слова японского дипломата в ООН о ядерной угрозе РФ

13 апреля 2024 13:55
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Официальный представитель МИД РФ Россия Мария Захарова заявила о дезинформации Японии относительно «ядерных угроз» России. Об этом пишет РИА Новости.

Она заявила, что в Японии игнорируют ядерные атаки американцев на Хиросиму и Нагасаки, а вместо этого ошибочно связывают эту тему с Россией. По мнению Захаровой, японское руководство держит в страхе население страны и не уважает памяти погибших от американских атак.

Ранее на встрече Совета Безопасности ООН по Украине зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино сказала, что Япония «не смирится с российской ядерной угрозой».

# Международная политика # Мария Захарова

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