Захарова прокомментировала слова японского дипломата в ООН о ядерной угрозе РФ

Официальный представитель МИД РФ Россия Мария Захарова заявила о дезинформации Японии относительно «ядерных угроз» России. Об этом пишет РИА Новости.

Она заявила, что в Японии игнорируют ядерные атаки американцев на Хиросиму и Нагасаки, а вместо этого ошибочно связывают эту тему с Россией. По мнению Захаровой, японское руководство держит в страхе население страны и не уважает памяти погибших от американских атак.

Ранее на встрече Совета Безопасности ООН по Украине зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино сказала, что Япония «не смирится с российской ядерной угрозой».