Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на атаку Киева по ЗАЭС

После атаки украинского беспилотника на Запорожскую АЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к мировому сообществу с призывом дать ответ на проявление ядерного терроризма со стороны Киева. Об этом пишет РИА Новости. Она выразила также озабоченность в связи с повторяющимися атаками на ЗАЭС.

Пресс-служба ЗАЭС ранее сообщала об атаке дронов на 6-й энергоблок, не приведшей к критическому ущербу.

Ранее «Росатом» квалифицировал серию атак на Запорожскую АЭС как нечто беспрецедентное и обратился к МАГАТЭ и странам ЕС с требованием отреагировать на случившееся.

МАГАТЭ вновь подтвердило информацию о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС и обратилось к сторонам конфликта с просьбой воздержаться от действий, которые угрожают безопасности станции.