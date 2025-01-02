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Захарова назвала ответственных за прекращение транзита газа РФ через Украину

02 января 2025 11:30
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Министерство иностранных дел РФ в лице представителя ведомства Марии Захаровой возложило на США, ЕС и киевский режим вину за прекращение транзита газа через Украину. Об этом пишет ТАСС.

Захарова назвала ответственных за прекращение транзита газа РФ через Украину-1

Фото: kremlin.ru

«Газпром» выполнял свои договорные обязательства, но Украина решила остановить прокачку газа. Это негативно отразится на жизнях европейцев и ослабит европейский экономический потенциал, подчеркнула дипломат. 

Президент России Владимир Путин сказал, что нового контракта на транзит газа по территории Украины не будет.

В то же время Украина готова возобновить поставку через Еврокомиссию, если речь идет не о российском газе. 

# Мария Захарова # Международная политика

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