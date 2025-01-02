Министерство иностранных дел РФ в лице представителя ведомства Марии Захаровой возложило на США, ЕС и киевский режим вину за прекращение транзита газа через Украину. Об этом пишет ТАСС.

«Газпром» выполнял свои договорные обязательства, но Украина решила остановить прокачку газа. Это негативно отразится на жизнях европейцев и ослабит европейский экономический потенциал, подчеркнула дипломат.

Президент России Владимир Путин сказал, что нового контракта на транзит газа по территории Украины не будет.

В то же время Украина готова возобновить поставку через Еврокомиссию, если речь идет не о российском газе.