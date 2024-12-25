Захарова: Австралия обратилась к России после задержания их наёмника на фронте СВО

Австралия направила обращение к России в связи с информацией о задержании гражданина этой страны в зоне СВО, пишет РИА Новости.
Австралия направила обращение к России в связи с информацией о задержании гражданина этой страны в зоне СВО, пишет РИА Новости.
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По словам представителя МИД России Марии Захаровой, информация касательно задержания гражданина Австралии проверяется.
В соцсетях появилось видеозапись допроса австралийского наемника, который представился 32-летним Оскаром Дженкинсом. По утверждению австралийского телеканала ABC, допрос ведут военнослужащие РФ.