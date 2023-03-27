Забастовка в Германии парализовала железнодорожное сообщение

Новости Германии. В Германии началась крупнейшая за 30 лет национальная забастовка, которая во всех смыслах остановила всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парализовано железнодорожное сообщение, почти все рейсы были отменены в аэропортах Гамбурга, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне. В семи федеральных землях из 16 не ходит общественный транспорт. Многие жители вынуждено пересели на личные автомобили.

По сообщению профсоюзов, на стачку вышли около 300 тысяч сотрудников транспортных компаний, к ним, как ожидается, присоединятся несколько сотен тысяч работников госпредприятий и сферы услуг. Ожидается, что перебои с движением поездов и задержки авиарейсов будут происходить и завтра. Протестующие требуют повышения зарплат, так как они не успевают за ростом цен. Стоимость продуктов питания и коммунальных услуг сильно снизили уровень жизни немцев.