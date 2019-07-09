За реставрацией «Ночного дозора» Рембрандта можно наблюдать онлайн

Новости Нидерландов. В Нидерландах реставрацию «Ночного дозора» Рембрандта превратили в онлайн-шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За воссозданием самой знаменитой картины из творческого наследия художника можно наблюдать на сайте Королевского музея страны или же в самом здании.

Специально для посетителей вокруг полотна установили стеклянный павильон. Ожидается, что восстановительные работы картины займут порядка 10 месяцев.