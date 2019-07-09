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За реставрацией «Ночного дозора» Рембрандта можно наблюдать онлайн

09 июля 2019 07:16
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Новости Нидерландов. В Нидерландах реставрацию «Ночного дозора» Рембрандта превратили в онлайн-шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За реставрацией «Ночного дозора» Рембрандта можно наблюдать онлайн-1

За воссозданием самой знаменитой картины из творческого наследия художника можно наблюдать на сайте Королевского музея страны или же в самом здании.

За реставрацией «Ночного дозора» Рембрандта можно наблюдать онлайн-4

Специально для посетителей вокруг полотна установили стеклянный павильон. Ожидается, что восстановительные работы картины займут порядка 10 месяцев.

За реставрацией «Ночного дозора» Рембрандта можно наблюдать онлайн-7

В последний раз «Ночной дозор» реставрировали в 1975 году после того, как картину повредил бросившийся на нее человек с ножом.

За реставрацией «Ночного дозора» Рембрандта можно наблюдать онлайн-10

# Шедевры мирового искусства # Фотофакт

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