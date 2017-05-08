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За Макрона – две трети французов, Ле Пен – менее 34% голосов. Опубликованы окончательные итоги выборов президента

08 мая 2017 13:26
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Новости Франции. МВД Франции опубликовало окончательные итоги президентских выборов. С избранием на высший пост Эммануэля Макрона поздравил Президент Беларуси. За лидера движения «Вперёд!» проголосовали две трети французов. Его соперница, глава «Национального фронта» Марин Ле Пен, получила без малого 34% голосов.

Впервые местом празднования победы в Париже была избрана площадь у Лувра. Так, Макрон и его избирательный штаб заявили о начале новой страницы в истории политики Франции.

Всего в голосовании во Франции приняли участие более 35 миллионов избирателей. Официально итоги выборов будут подтверждены 11 мая. Инаугурация должна состоятся уже в середине этого месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы во Франции

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