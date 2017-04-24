За кого будут голосовать французы

Новости Франции. Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен через две недели снова сразятся за голоса избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лорен Хентон, служащий:

Результаты первого тура – это иллюстрация провала партий.

Прежде всего, социалистов, которые собрали всего 8%. Такого еще не было.

Алексис Малдиган, менеджер:

Я голосовал за Макрона, потому что разделяю его идеи и не хочу, чтобы Марин Ле Пен был президентом.

В столице лидер ультраправых Марин Ле Пен собрала всего 5% голосов. Но, например, в 200 километрах от Парижа настроения другие. Продавец Бруно из Энен-Бомон пьет утренний кофе без хруста французской булки.

Бруно Брейсакер, коммивояжер:

Я голосовал за Ле Пен в первом туре и буду голосовать за нее во втором. Надеюсь, не все потеряно и Эммануэль Макрон не победит.

Это протестное голосование, потому что мы сыты по горло. Работы нет, и будущего у наших детей.

Дидье Леспаньёл, социальный работник:

Эммануэль Макрон не годится, он ставленник банкиров.

Подробности главной политической дуэли во Франции в видеоматериале.