За кого будут голосовать французы

Новости Франции. Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен через две недели снова сразятся за голоса избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лорен Хентон, служащий:
Результаты первого тура – это иллюстрация провала партий.
Прежде всего, социалистов, которые собрали всего 8%. Такого еще не было.
Алексис Малдиган, менеджер:
Я голосовал за Макрона, потому что разделяю его идеи и не хочу, чтобы Марин Ле Пен был президентом.
В столице лидер ультраправых Марин Ле Пен собрала всего 5% голосов. Но, например, в 200 километрах от Парижа настроения другие. Продавец Бруно из Энен-Бомон пьет утренний кофе без хруста французской булки.
Бруно Брейсакер, коммивояжер:
Я голосовал за Ле Пен в первом туре и буду голосовать за нее во втором. Надеюсь, не все потеряно и Эммануэль Макрон не победит.
Это протестное голосование, потому что мы сыты по горло. Работы нет, и будущего у наших детей.
Дидье Леспаньёл, социальный работник:
Эммануэль Макрон не годится, он ставленник банкиров.
Подробности главной политической дуэли во Франции в видеоматериале.