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За дебатами Зеленского и Порошенко на стадионе «Олимпийский» будут наблюдать более 60 тысяч зрителей

19 апреля 2019 08:35
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Новости Украины. 19 апреля в Украине пройдут предвыборные дебаты. Для Петра Порошенко и Владимира Зеленского это последний шанс завоевать поддержку избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дебаты Порошенко и Зеленского: как стадион «Олимпийский» готовят к мероприятию

За дебатами Зеленского и Порошенко на стадионе «Олимпийский» будут наблюдать более 60 тысяч зрителей-1

За дебатами Зеленского и Порошенко на стадионе «Олимпийский» будут наблюдать более 60 тысяч зрителей-3

Претенденты на пост президента встретятся на стадионе «Олимпийский» в 19 часов. За словесной дуэлью будут вживую наблюдать более 60 тысяч зрителей.

20 апреля в стране наступит день тишины перед голосованием. По данным последних соцопросов, шоумен Зеленский по-прежнему удерживает лидирующие позиции. За него свои голоса готовы отдать 70 % избирателей.

За дебатами Зеленского и Порошенко на стадионе «Олимпийский» будут наблюдать более 60 тысяч зрителей-6

# Международная политика # Фотофакт

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