XVI саммит БРИКС стартует в Казани 22 октября

Во второй вторник в Казани стартует XVI саммит БРИКС. Руководители стран будут обсуждать вопросы глобального кризиса, многополярности и присоединения к организации новых государств. Об этом пишет ТАСС.

Саммит будет впервые проходить в формате «десятки», с учетом новых участников: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. На саммите ожидаются тридцать шесть стран и шесть организаций, в том числе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что перспективы организации стабильные, и назначил около 15 двусторонних встреч. Саммит откроется вечером 22 октября с дружеского ужина в Казанской ратуше.