WSJ: Трамп поручил изучить возможность прекращения поставок оружия в Украину

В Финляндии назвали победителя перепалки Зеленского и Трампа

Он заметил, что победитель – это человек, которого даже не было на этой встрече, имея в виду президента России. Стабб, который всю свою жизнь занимался вопросами дипломатии, сказал, что он никогда не видел такого поведения на людях.