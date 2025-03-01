WSJ: Трамп поручил изучить возможность прекращения поставок оружия в Украину

После встречи с президентом США Владимиром Зеленским 28 февраля глава американского государства Дональд Трамп поручил чиновникам по национальной безопасности рассмотреть возможность временного или полного прекращения поставок оружия в Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на WSJ.
Как пишет американская газета, Трамп распорядился рассмотреть вопрос о приостановке поставок. При этом президент США намерен подождать дальнейших действий со стороны украинских властей.
Ранее газета The New York Times сообщала, что Трамп после переговоров с Зеленским может перестать помогать Украине даже косвенно.