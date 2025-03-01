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WSJ: Трамп поручил изучить возможность прекращения поставок оружия в Украину

01 марта 2025 16:22
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После встречи с президентом США Владимиром Зеленским 28 февраля глава американского государства Дональд Трамп поручил чиновникам по национальной безопасности рассмотреть возможность временного или полного прекращения поставок оружия в Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на WSJ.

WSJ: Трамп поручил изучить возможность прекращения поставок оружия в Украину-1

Фото: pinterest

Как пишет американская газета, Трамп распорядился рассмотреть вопрос о приостановке поставок. При этом президент США намерен подождать дальнейших действий со стороны украинских властей.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Трамп после переговоров с Зеленским может перестать помогать Украине даже косвенно.

# Международная политика

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