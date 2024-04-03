WSJ: Макрон не хочет обращаться к США при ударе по ВС Франции в Украине

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон не станет просить помощи у Альянса или США, если ВС РФ нанесут удар по французским войскам на территории Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на американскую газету The Wall Street Journal.

Когда Макрон высказался о желании отправить войска на территорию Украины, это вызвало волнения в Вашингтоне, ведь в таком случае союзникам необходимо будет как-то реагировать. Однако президент Франции убедил США, что в случае подобного развития событий во вмешательстве Вашингтона и НАТО не будет надобности.