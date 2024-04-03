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WSJ: Макрон не хочет обращаться к США при ударе по ВС Франции в Украине

03 апреля 2024 12:35
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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон не станет просить помощи у Альянса или США, если ВС РФ нанесут удар по французским войскам на территории Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на американскую газету The Wall Street Journal.

Когда Макрон высказался о желании отправить войска на территорию Украины, это вызвало волнения в Вашингтоне, ведь в таком случае союзникам необходимо будет как-то реагировать. Однако президент Франции убедил США, что в случае подобного развития событий во вмешательстве Вашингтона и НАТО не будет надобности.

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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