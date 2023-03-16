Взрыв в шахте в Колумбии заблокировал горняков на глубине почти в тысячу метров

Новости Колумбии. Как минимум 11 человек погибли, еще 10 остаются под землей в результате взрыва в угольной шахте Колумбии. Инцидент произошел в 75 километрах от столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заблокированные в шахте горняки находятся на глубине почти в тысячу метров, что сильно затрудняет работу спасателей. Им приходится пробиваться сквозь породу, используя кирки. Пока достать из-под завалов живыми удалось лишь двоих. В ловушке они находились около шести часов. Причину взрыва уже установили. Это скопление газов, которые воспламенились из-за искр во время работ. Игнорирование мер безопасности не единожды предшествовало инцидентам в шахтах и рудниках Колумбии. Только в 2023 году в стране взрывы из-за неосторожности работников унесли десятки жизней.