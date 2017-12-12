Взрыв на станции в Австрии. Что известно и как это отразится на стоимости газа

Новости Австрии. Чрезвычайное происшествие в Австрии. Там на крупнейшей в стране газораспределительной станции прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один человек погиб, ещё два десятка получили ранения. Из-за аварии прерваны поставки «голубого топлива» в ряд европейских государств.

Власти Италии и вовсе объявили о введении чрезвычайного положения. Все подробности в нашем следующем сюжете.

Европа может остаться без голубого топлива. В Австрии на одной из крупнейших газораспределительных станций сегодня прогремел взрыв, вслед за которым пламя охватило часть транспортного узла.

Как потом станет известно, в результате инцидента погиб один человек. Данные о пострадавших пока разнятся, их число может достигать 60 человек.

Станция является стратегическим объектом. Центрально-европейский хаб входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе и является международной площадкой для торговли этим видом топлива.

Через неё из России и Норвегии оно поставляется в ряд Европейских государств. Именно в Германию, Италию, Францию, Словению, Хорватию и Венгрию мощный газовый терминал поставляет треть российского экспортного газа.

Сейчас транзит в большинство из этих стран приостановлен, что грозит серьезными последствиями. Так, в Италии уже объявлен режим чрезвычайной ситуации. Дело в том, что страна зависит от импорта энергоносителей почти на 80 %.

При этом треть поставляется из России. Из-за аварии на хабе сегодня поток топлива на север Апеннинского полуострова сократился в восемь раз. Сейчас территория вокруг станции оцеплена.

На месте работают экстренные службы. Австрийская полиция утверждает, что причиной взрыва стала техническая неисправность.

Эдмунд Тракшитц, представитель полиции (Австрия):

Ситуация под контролем. Все экстренные службы были проинформированы и направились к месту ЧП. Взрыв привел к обширному пожару. Причина ЧП устанавливается.

Тем временем, российский поставщик уже пообещал перераспределить потоки в обход терминала. Но пока специалисты ищут пути выхода, биржи уже реагируют ростом цен на голубое топливо.

Так, стоимость газа в Британии подскочила на 23 %. Выросли цены также в Бельгии и Нидерландах.