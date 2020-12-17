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Вспышку птичьего гриппа зафиксировали ещё в одном регионе Японии

17 декабря 2020 07:58
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Новости Японии. В Японии уже в 11-м по счету регионе зафиксирована вспышка птичьего гриппа. В этот раз это случилось на острове Сикоку в префектуре Коти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали ещё в одном регионе Японии-1

В начале недели на одной из ферм в этом же регионе умерли 40 кур. Санитарный контроль подтвердил, что у погибших пернатых был птичий грипп. Чтобы остановить вспышку заболевания, на ферме уничтожат 32 тысячи птиц. Вокруг предприятия обозначена карантинная зона.

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали ещё в одном регионе Японии-4

Напомним, что о птичьем гриппе в Японии заговорили еще в начале ноября. Из-за этого по всей стране уже уничтожено почти 3 миллиона кур.

# Птичий грипп # Фотофакт

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