Вспышку птичьего гриппа зафиксировали ещё в одном регионе Японии

Новости Японии. В Японии уже в 11-м по счету регионе зафиксирована вспышка птичьего гриппа. В этот раз это случилось на острове Сикоку в префектуре Коти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале недели на одной из ферм в этом же регионе умерли 40 кур. Санитарный контроль подтвердил, что у погибших пернатых был птичий грипп. Чтобы остановить вспышку заболевания, на ферме уничтожат 32 тысячи птиц. Вокруг предприятия обозначена карантинная зона.