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Впервые за 8 лет в сирийском Дамаске открылась цветочная выставка

29 июня 2018 13:21
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Новости Сирии. Культурное возрождение: спустя 8 лет войны в сирийском Дамаске вновь открылась ежегодная цветочная выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за 8 лет в сирийском Дамаске открылась цветочная выставка-1

Вниманию публики представлены домашние, садовые, лекарственные цветы и кустарники, а также специи. Однако на этом организаторы решили не ограничиваться: в рамках экспозиции гостям также посетить книжный рынок, киносеансы и другие интересные мероприятия.

# Война в Сирии # Фотофакт

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