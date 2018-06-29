Впервые за 8 лет в сирийском Дамаске открылась цветочная выставка

Новости Сирии. Культурное возрождение: спустя 8 лет войны в сирийском Дамаске вновь открылась ежегодная цветочная выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вниманию публики представлены домашние, садовые, лекарственные цветы и кустарники, а также специи. Однако на этом организаторы решили не ограничиваться: в рамках экспозиции гостям также посетить книжный рынок, киносеансы и другие интересные мероприятия.