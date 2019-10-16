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Впервые в мире итальянские врачи совершили пересадку позвонков

16 октября 2019 08:39
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Новости Италии. Итальянские врачи первыми в мире совершили пересадку позвонков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Операция прошла ещё в прошлом месяце, однако известно об этом стало только сейчас.

Впервые в мире итальянские врачи совершили пересадку позвонков-1

Медики ждали, пока пациент полностью восстановится. Врачи успешно пересадили 4 позвонка 77-летнему мужчине. У него была обнаружена опухоль, которая поражала костную ткань. Позвонки были взяты у донора.

Впервые в мире итальянские врачи совершили пересадку позвонков-4

Перенесший операцию пациент находился в больнице около месяца. После завершения восстановительного периода, мужчину выписали.

# Операции по трансплантологии # Фотофакт

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